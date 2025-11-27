Em sua 20ª edição, o Feirão Classi oferecerá mais de 600 veículos à venda. O evento será realizado na sede da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), conhecida como Pecuária, no setor Nova Vila, em Goiânia, nesta sexta-feira (28) e sábado (29), das 8h às 19h; e no domingo (30), das 8h às 15h.\nO diretor comercial e de marketing do Grupo Jaime Câmara, Raphael Veiga, destaca que o Feirão Classi é um evento tradicional no mercado de carros do Centro-Oeste. Segundo ele, o diferencial do evento é a facilidade para o financiamento de veículos, proporcionada pela parceria com o Bradesco Financiamentos.\n"São carros seminovos bem conservados e com preços bem populares", acrescentou Veiga.\nVW Tera vence o Prêmio Imprensa Automotiva\nEntenda o que acontece com quem tem mais de R$ 250 mil investidos no Master