A 20ª edição do Feirão Classi, o maior feirão de veículos do ano, oferecerá mais de 600 carros com condições diferenciadas, em clima de promoções da Black Friday. O evento, realizado pelo Classi O POPULAR, começa nesta sexta-feira (28) e vai até domingo (30), na sede da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), no Parque Agropecuário de Goiânia. As empresas participantes garantem que o consumidor encontrará oportunidades únicas de compra, com crédito aprovado na hora, taxa reduzida e preços até abaixo da tabela Fipe.\nO grande diferencial deste evento tradicional no mercado automotivo do Centro-Oeste em 2025 será sua realização durante as promoções da Black Friday. Esta edição do Feirão Classi também terá o apoio do Bradesco Financiamentos, que disponibilizará taxas e condições exclusivas, com juros a partir de 1,19% ao mês, uma das taxas mais competitivas do ano.