A cidade de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital, recebe entre os dias 26 e 30 de agosto o Feirão de Empregos, que vai disponibilizar 10 mil vagas de trabalho em diferentes áreas e níveis de qualificação. O evento será realizado na Praça da Juventude, no Setor Garavelo, com a participação de mais de 24 empresas de diversos segmentos.\nSegundo a prefeitura de Aparecida, o atendimento ao público será de 26 a 29 de agosto, das 8h às 17h, e no sábado (30), das 8h às 12h. Para participar, os candidatos às vagas devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço atualizado.\nAs oportunidades contemplam desde funções operacionais até cargos técnicos e de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 4,5 mil. De acordo com a prefeitura, as entrevistas serão feitas no próprio local, podendo até haver chances de contratação imediata.