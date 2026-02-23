A Serasa iniciou nesta segunda-feira (23) um novo mutirão de renegociação de dívidas, que reúne mais de 2.200 empresas e oferece descontos que podem chegar a 99%. As negociações ficam disponíveis até 1º de abril e podem ser feitas pelo site, aplicativo e WhatsApp da companhia.\nA ação conta com apoio dos Correios, que oferece atendimento presencial gratuito em mais de 7.000 agências em todo o país. Ao todo, são mais de 620 milhões de ofertas, envolvendo débitos com bancos, financeiras, empresas de serviços básicos (como água, luz e gás), operadoras de telefonia, securitizadoras e outros segmentos.\nEm São Paulo, segundo a empresa, mais de 43 milhões de consumidores têm acesso a cerca de 189 milhões de ofertas. A quitação pode ser feita via Pix, com promessa de baixa imediata da negativação.\nMega-Sena: apostas de Goiás acertam a quina e ganham quase R$ 110 mil; veja cidades