Um novo Feirão de Empregos será realizado nesta segunda-feira (13) até quarta-feira (15), das 10h às 18h, dentro do shopping Flamboyant, em Goiânia. O evento oferece mais de 1 mil vagas com salários de até R$ 4 mil. O atendimento é gratuito.
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao local com documento de identificação e comprovante de endereço. Durante o evento, haverá apoio para a elaboração de currículos, realização de entrevistas e encaminhamentos com possibilidade de contratação imediata.
As oportunidades incluem cargos nas áreas de atendimento, administração, vendas e gerência. De acordo com a Secretaria da Retomada, do Governo de Goiás, algumas vagas não exigem experiência, o que aumenta as chances de quem busca o primeiro emprego