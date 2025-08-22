Participantes podem concorrer às vagas indo presencialmente até a faculdade e levando currículos impressos (Divulgação / FacUnicamps)\nUm feirão de empregos com mais de 6.4 mil oportunidades acontece neste sábado (23). O evento será das 8h às 12h, no Câmpus III da FacUnicamps, no Setor Coimbra, em Goiânia. Há vagas para todos os níveis de escolaridade.\nPara concorrer a uma das vagas, os participantes devem ir até a faculdade e levar currículos impressos, conforme a quantidade de empresas que deseja se candidatar. Não é necessário se inscrever antecipadamente. A organização do evento orienta que os participantes também tenham um bloco de anotação para adicionar sites, e-mails, contatos de cada empresa e fazer o envio digital, se for o caso.\nOs candidatos podem conferir os modelos de currículo no site do Conecta RH. Já para as empresas, o prazo para reservar as vagas encerrou.