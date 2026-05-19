Evento terá programações neste sábado (23) e no dia 28 de maio (Divulgação / Faje Goiás)\nO Feirão do Imposto mobilizará Goiás com ações de conscientização sobre a carga tributária a partir deste sábado (23). O evento, realizado pela Federação das Associações de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás (Faje Goiás), terá atividades em diferentes pontos de Goiânia, com caminhada, exposição de produtos e serviços com e sem impostos e palestras. A programação segue até o dia 28 de maio, quando será realizado o Dia D, com descontos em postos de combustíveis, ações comerciais e debates sobre reforma tributária.\nA iniciativa busca mostrar, de forma prática e acessível, o impacto dos tributos no dia a dia da população e estimular o debate sobre transparência, retorno dos impostos e educação fiscal. Segundo a organização, o Brasil está entre os países com maior carga tributária sobre o consumo, o que afeta diretamente o poder de compra da população. Ainda assim, grande parte dos brasileiros desconhece quanto paga de imposto em produtos e serviços básicos.