A 2ª edição da Feira de Fornecedores de Tecnologias e Soluções para a Indústria de Goiás (Expoind) está de volta e vai apresentar inovações e iniciativas sustentáveis na indústria goiana. O evento é de graça e acontece entre os dias 29 de outubro e 1° de novembro, no Centro de Convenções de Goiânia. A feira será aberta ao público e vai reunir a cadeia produtiva de Goiás e fornecedores de todo o Brasil.\nSegundo o presidente da Fieg, André Rocha a ideia principal do evento é conectar empresários, gestores e profissionais da indústria goiana com grandes fornecedores, trazendo as mais inovadoras soluções para as principais dores dos industriais goianos, seja nas áreas de automação, logística, insumos, segurança, serviços digitais, capacitação de mão de obra e outros.\nTemos muita expectativa. Desde o ano passado nós focamos em realizar essa feira para trazer fornecedores tanto no início da cadeia produtiva quanto no final. Então, é importante mostrar um pouco da indústria goiana, grades parceiros. Teremos palestras, debates e prêmios", afirmou Rocha, em entrevista ao POPULAR.