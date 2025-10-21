Os benefícios que investimentos em inovação e sustentabilidade podem trazer para a indústria goiana serão o grande foco da 2ª edição da Feira de Fornecedores de Tecnologia e Soluções para a Indústria de Goiás (Expoind). O evento, realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, no Centro de Convenções de Goiânia, já tem mais de 70 expositores do Brasil e do exterior confirmados.\nElas trarão o que há de mais inovador em máquinas, equipamentos, soluções e processos para a indústrias goiana, cujo potencial reforça o interesse de fornecedores. O evento reunirá a cadeia produtiva da indústria goiana, trazendo fornecedores de Goiás, de várias partes do Brasil e até o exterior.\nA executiva de Mercado daFieg, Pollyanna Guimarães, ressalta o aumento na quantidade de fornecedores vindos de outros estados. “Na primeira edição da feira foram, no máximo, quatro expositores vindos de fora. Este ano já são dez. Acredito que esse aumento reflete não só a consolidação do evento, mas também o grande potencial da indústria goiana”, afirma, ao lembrar que o PIB industrial do Estado vem crescendo acima da média nacional desde 2022.