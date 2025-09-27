A força econômica e cultural das periferias está sendo mostrada na Expo Favela Innovation Goiás, que termina neste sábado (27), no Shopping Passeio das Águas. Considerada a maior feira de empreendedores de periferias e favelas da América Latina, a mostra tem o objetivo de destacar a criatividade de quem, no dia a dia, precisa conquistar seu sustento e de sua família. O evento visa potencializar e incentivar empreendedores das periferias, favelas e comunidades, a partir das experiências de reconhecidos cases de sucesso.\nO evento, das 12 horas às 19h30, tem entrada gratuita aos visitantes e é realizado pela Central Única das Favelas (Cufa Goiás), que está presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, além de outros 40 países. Além de ser realizada em todo o Brasil, em 2025, a Expo Favela teve até uma edição internacional, em Paris, na França.