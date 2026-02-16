O calendário de feiras agropecuárias previstas para 2026 está recheado de eventos técnicos e festivos em vários municípios goianos. Um dos grandes papéis desses eventos, neste ano, será apresentar as melhores soluções que ajudem o produtor rural a garantir uma melhor rentabilidade para a produção, para viabilizar novos investimentos num cenário de altos custos e baixos preços dos produtos.\nA Tecnoshow Comigo, que acontece entre os dias 6 e 10 de abril, no Centro Tecnológico Comigo, em Rio Verde, se tornou um dos maiores eventos de tecnologia do agronegócio do País, apresentando o que há de mais moderno no agro brasileiro. Esta será a 24ª edição do evento, que recebe mais de 140 mil visitantes vindos de todas as partes do Brasil e também de outros países.\nSerão 695 expositores e o evento tem uma movimentação estimada em mais de R$ 10 bilhões em negócios. Durante o evento, que também irá apresentar mais de 3 mil máquinas e equipamentos, serão realizadas mais de 100 palestras técnicas. O coordenador geral da Feira, Cláudio Teoro, ressalta que o evento une negócios e difusão de conhecimento.