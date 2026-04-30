A próxima edição da Feira Internacional do Comércio Exterior no Brasil Central (Ficomex 2026), evento que sempre aconteceu em Goiânia, será realizada na cidade de Lisboa, em Portugal. A feira, que terá como tema transversal o acordo Mercosul-União Europeia, promete ser uma vitrine internacional para as empresas e produtos goianos, abrindo oportunidades de negócios para empresas de todos os portes no mercado europeu e em outros continentes.A Ficomex 2026, que foi lançada nesta quarta-feira (29) pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acieg), acontecerá nos dias 28 e 29 de maio e 1º de junho. A feira reúne empresas, instituições e especialistas para fomentar o comércio exterior, fortalecer a internacionalização de negócios e expandir relações comerciais entre o Brasil e o mundo. Com a realização na Europa, pela primeira vez fora do Brasil, o evento ganha um novo patamar. O presidente da Acieg e Faciest, Rubens Fileti, explicou que, durante a feira, os europeus vão falar diretamente com os empresários brasileiros sobre os próximos passos do acordo e o que deve acontecer, efetivamente, nas relações comerciais no segundo semestre. “O ponto central do debate é a diferença entre o que está no papel e como isso será aplicado na prática”, destaca.Fileti também ressaltou o impacto direto na geração de oportunidades para os negócios goianos. “A programação intensa traz rodadas de negócios, palestras e a participação de parlamentares da União Europeia, além de visitas técnicas em Portugal específicas para apresentar o potencial dos produtos goianos ao mercado europeu”, informou.Vários continentesNo entanto, as oportunidades não devem se restringir ao comércio exterior com os europeus, já que o evento terá participantes de diversos continentes. Para o presidente da Acieg, com as rodadas de negócios e visitas técnicas, a Ficomex 2026 abre oportunidades de negócios não somente para grandes e médias empresas, mas também para as micro e pequenas. “A feira é estratégica para impulsionar negócios goianos de todos os portes, com possibilidades reais para micro e pequenas empresas, especialmente com a realização das visitas técnicas junto com o Sebrae no último dia do evento”, observa. Para ele, a realização da Ficomex em Lisboa representa um marco histórico para a Acieg e para o empresariado goiano e brasileiro. “Pela primeira vez, levamos a feira para fora do Brasil, consolidando um movimento estratégico de internacionalização que acompanha a nova dinâmica dos negócios globais. Mais do que uma feira, a Ficomex Lisboa nasce como uma plataforma de conexão entre empresas, investidores, governos e instituições internacionais”, completa. Anna Bastos, presidente da Câmara de Comércio Exterior da Acieg, lembra que o atual cenário econômico mundial exige inteligência estratégica e diversificação de mercados. Segundo ela, num ambiente marcado por tensões geopolíticas, disputas tarifárias, reorganização de cadeias produtivas e inseguranças comerciais, a Europa surge como uma alternativa extremamente relevante para os empresários brasileiros, especialmente aqueles que desejam reduzir dependência de mercados concentrados e ampliar sua competitividade internacional.O secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás, Joel Sant’Anna Braga Filho, destacou o papel da Ficomex no estímulo às exportações. “Desbravar esse mercado é fundamental para ampliar a competitividade e fortalecer Goiás como o estado que mais cresce no Centro-Oeste”, afirmou.O diretor-superintendente do Sebrae Goiás reforçou o protagonismo dessas empresas na feira. Já está confirmado que o Sebrae vai levar produtores de cachaça ao evento em Lisboa. “A iniciativa faz parte de um objetivo maior, que é atuar pela ampliação da participação dessas empresas no comércio exterior goiano, que ainda representa menos de 1% em volume financeiro, mas tem grande potencial de crescimento”, destacou Antônio Carlos Lima Neto. As inscrições são pelo site ficomex.acieg.com.br, onde também está disponível a programação do evento. O evento tem o patrocínio de ABanca e o apoio de Atlantic Hub, B2B Hub, Câmara de Comércio da Região das Beiras, Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, Codego, Embaixada do Brasil em Lisboa, Governo de Goiás, Prefeitura de Goiânia e Sebrae Goiás.