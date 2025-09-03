A Feira Internacional do Comércio Exterior no Brasil Central (Ficomex), que acontece desta quarta-feira (3) até sábado (6), no Centro de Convenções de Goiânia, deve receber representantes de mais de 100 países de quatro continentes em Goiânia, mais que o dobro da edição anterior. O evento, que visa fomentar a participação de empresas nos negócios internacionais e impulsionar investimentos na região, terá palestras, painéis, exposições, rodadas de negócios e outras atividades para revelar oportunidades de mercado e unir compradores e vendedores de várias partes do mundo.Reconhecido como o maior evento do País em comércio exterior, a Ficomex é promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) e pela Federação das Associações Empreendedoras, Comerciais, Industriais, de Serviços, Tecnologia, Turismo e do Terceiro Setor do Estado de Goiás (Faciest), e sua programação será direcionada para o tema “Transformação Digital e Sustentabilidade no Mercado Global”. A temática passa pelos três pilares da feira: educação (desenvolvimento de competências para preparar profissionais e empresas para os desafios do comércio internacional), negócios (oportunidades que conectam empresas a soluções e práticas alinhadas ao mercado global) e políticas públicas (diálogo e construção de políticas que incentivam o ambiente de negócios).A abertura oficial da Ficomex 2025 será às 14 horas desta quinta-feira (4), com a presença de autoridades de todos os poderes e representantes do setor produtivo. Na ocasião, os anfitriões do evento, autoridades, representantes de governos estaduais e municipais, entidades do setor produtivo e o embaixador do evento, Gusttavo Lima, inauguram a exposição e abrem a programação desta edição. O presidente da Acieg, Rubens Fileti, explica que o evento também atua para a realização de negócios no território brasileiro, gerando networking entre estados, municípios, instituições, players importantes do mercado e empresas de todos os portes. Estarão presentes segmentos como logística, inovação e inteligência artificial, energia, meio ambiente, moda, mineração, agronegócio, farmoquímico, alimentação e bebidas, educação, finanças, saúde e comunicação. “A Ficomex faz a conexão entre vendedores e compradores, sendo um grande estímulo ao setor produtivo do Brasil como um todo e proporcionando um ambiente de negócios mais saudável e sustentável”, destaca Fileti.O evento trará especialistas de impacto para setores estratégicos, como o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, o agrônomo Marcos Fava Neves, o Doutor Agro, o economista-chefe do Banco do Brasil, Marcelo Rebelo Lopes, e o representante do INPI, Rodinelli Borges Oliveira. Ao longo dos três dias, haverá exposições, apresentações culturais e rodadas de negócios. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, promoverá rodadas entre empresas brasileiras e compradores da Europa, América do Norte, Oriente Médio, Ásia, América do Sul e África, numa edição do programa Exporta Mais Brasil. União Europeia, todo o continente africano, China, Canadá, Estados Unidos, México, Rússia, Argentina, Paraguai, Hong Kong e Arábia Saudita, dentre outros, estarão representados. Tarifaço dos EUANa abertura do evento, Carlos Alberto Sardenberg fará a palestra magna sobre o tarifaço dos EUA e o impacto desta mudança no cenário geopolítico mundial. O primeiro painel do evento apresentará oportunidades de investimentos no Japão. Umdospainéis realizados no dia seguinte mostrará os primeiros passos para micro e pequenas empresas ingressarem no mercado internacional.Marcos Fava Neves, o Doutor Agro, abre o segundo dia do evento com a palestra “O Agro Empoderando o Brasil”, um oferecimento da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg). No mesmo dia, o economista-chefe do Banco do Brasil, Marcelo Rebelo Lopes, falará sobre o cenário econômico brasileiro pós-tarifas. Outros destaques do dia serão os painéis: ‘Novos mercados, novas oportunidades: o futuro global do comércio on-line’ e ‘IA sem fronteiras: como a inteligência artificial está mudando o jeito de fazer negócios globais’. “Conseguimos reunir nomes de grande impacto para os setores da economia, do agronegócio e da inovação. Isso reforça nossa missão de ser o maior evento de internacionalização de negócios do País”, destaca o presidente da Acieg. Segundo ele, o objetivo é criar um ambiente totalmente imersivo, proporcionando maior integração entre as atividades, assim como ocorre em grandes eventos internacionais de negócios. Alguns destaques são a realização de palestras e painéis simultâneos na Arena Ficomex e uma área destinada especificamente para a exposição de micro e pequenas empresas, contando com parceria do Sebrae Goiás. No Espaço Global, embaixadas, câmaras de comércio exterior e governos municipais, estaduais e federal terão a oportunidade de apresentar seus potenciais de negócios, investimentos e internacionalização. Ao longo de três dias, um dos principais espaços do evento, a Arena 180º, vai concentrar palestras com formadores de opinião e especialistas renomados de segmentos como agronegócio, finanças, tecnologia, comunicação e vendas. “Preparamos uma programação dinâmica, com painéis acontecendo simultaneamente na Arena, sempre em pares, para garantir uma experiência imersiva e integrada aos visitantes. Vamos abordar desde os primeiros passos para exportação até cases de sucesso, passando por temas estratégicos, como inovação”, comenta a vice-presidente da Câmara de Comércio Exterior da Acieg, Anna Bastos.A edição 2024 do evento contou com 15 mil visitantes e resultou em mais de R$ 500 milhões em negócios prospectados. O evento deste ano conta com patrocínio de Wav Bank, Grupo Soluti/Everest Digital, Porto de Suape, Sistema OCB/GO, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Unimed Goiânia, Equatorial Goiás e Maindoc e apoio de ApexBrasil e Sebrae Goiás. Os interessados em visitar a Feira devem se inscrever gratuitamente no site https://ficomex.acieg.com.br/. As vagas são limitadas.