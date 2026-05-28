A primeira edição da Feira Internacional de Comércio Exterior Brasil-Portugal (Ficomex) realizada fora de Goiás e do Brasil começa nesta quinta-feira (28), em Portugal, com a estimativa de prospectar R$ 1 bilhão em negócios, por conta da realização de cerca de 200 rodadas comerciais para as empresas participantes. Com o tema “Do Brasil Central à Europa: Portugal como plataforma de internacionalização no contexto do acordo Mercosul-União Europeia”, o evento vai até 1º de junho, em Lisboa. O acordo é considerado estratégico para ampliar exportações, atrair investimentos e fortalecer a competitividade das empresas brasileiras no mercado europeu. A programação da Ficomex 2026 reúne representantes institucionais, parlamentares da União Europeia, empresários e especialistas em comércio exterior para discutir os impactos práticos do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE).Rubens Fileti, presidente da Acieg (Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás) e da Faciest ( Federação das Associações Empreendedoras, Comerciais, Industriais, de Serviços, de Tecnologia, de Turismo e do Terceiro Setor do Estado de Goiás, organizadoras da feira, fala de oportunidades concretas. “O acordo Mercosul-União Europeia é extremamente importante neste momento. A Ficomex tem esse papel de abrir caminhos, conectar mercados e atrair investimentos”, destaca. Segundo ele, o objetivo também é identificar vocações econômicas que talvez ainda não estejam no radar do governo e dos empresários. Fileti diz que a proposta do evento é aproximar empresários brasileiros e europeus em torno de debates sobre os próximos passos do acordo e seus reflexos nas relações comerciais. “O ponto central da discussão é entender como aquilo que está no papel será aplicado na prática e as oportunidades efetivas para os empresários”, explica.Além de fortalecer grandes operações comerciais, a Ficomex 2026 também pretende ampliar espaço para micro e pequenas empresas goianas no comércio exterior. De acordo com o presidente da Acieg, as rodadas de negócios e visitas técnicas previstas na programação devem aproximar pequenos empresários de compradores, investidores e parceiros internacionais. “A feira é estratégica para impulsionar negócios goianos de todos os portes, especialmente micro e pequenas empresas, que terão oportunidades reais de inserção no mercado internacional”, reforça Fileti.Autoridades do Brasil e da Europa e lideranças empresariais participam do evento, que contará com especialistas em temas essenciais para a expansão de negócios e prospecção de investimentos. O diretor-superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos Lima Neto, confirmou a participação de goianos na feira, a exemplo de pequenos produtores de cachaça.“Nosso objetivo é ampliar a participação das micro e pequenas empresas no comércio exterior goiano, que ainda representa menos de 1% em volume financeiro, mas possui enorme potencial de crescimento”, diz Lima.AberturaA abertura oficial da Ficomex 2026 contará com as presenças de representantes do Governo de Goiás, Prefeitura de Goiânia, Codego, instituições e entidades do setor produtivo, além de diplomatas e autoridades portuguesas, como deputados do País. A agenda também inclui palestras, encontros institucionais e visitas técnicas com foco na entrada de produtos goianos na Europa, como do setor de alimentos e bebidas. O acordo Mercosul-União Europeia, na mesa-redonda da abertura, envolve o deputado do Parlamento Europeu, Paulo Cabral, e o primeiro-secretário da Embaixada do Brasil em Lisboa, Bruno Simões. Rubens Fileti destaca a importância do tema. “Este acordo tem um grande impacto, ampliando oportunidades para diversos setores e empresas de todos os portes, após mais de 25 anos de negociações”, ressalta.Na Ficomex, segundo ele, os europeus vão falar diretamente com os brasileiros sobre os próximos passos do acordo e o que deve acontecer efetivamente no segundo semestre. Com exceção da abertura do evento, na cidade de Oeiras, toda a programação dos dias 28 e 29 de maio será na sede da ApexBrasil, em Lisboa, onde se concentram mesas-redondas, painéis e palestras. Nestes dois dias, também serão abordados assuntos de interesse do público empresarial, como estratégias para internacionalização, oportunidades de negócios, empreendedorismo feminino, tributação, transição energética, regulamentação de produtos no mercado europeu, propriedade intelectual, expansão de pequenas empresas, inovação e tecnologia.A mesa-redonda “Portugal como porta de entrada para a Europa”, com especialistas do banco espanhol Abanca, abrirá a tarde deste primeiro dia do evento sobre comércio exterior.