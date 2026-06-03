Com prospecção de negócios de cerca de 200 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão), a Ficomex 2026 - Feira Internacional de Comércio Exterior Brasil–Portugal confirma a abertura de oportunidades para empresários goianos na primeira edição em Lisboa.\nRealizada de 28 de maio a 1º de junho, a edição internacional da feira ocorreu na sequência da assinatura, em abril, do decreto de promulgação do Acordo de Comércio entre União Europeia e Mercosul.\nUm dos focos foi justamente buscar formas de viabilizar, na prática, a ampliação do comércio exterior com os europeus, tendo Portugal como plataforma. Os debates trataram de temas estratégicos para essa conquista de mercado, como inovação, sustentabilidade e investimentos.\nFicomex em Lisboa projeta R$ 1 bilhão em negócios\nFicomex 2026 será realizada em Lisboa, após acordo Mercosul-UE