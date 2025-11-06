Ao comemorar 75 anos, presidente da Fieg, André Rocha, aponta que a qualificação de mão de obra e a transformação digital são os pilares para o desenvolvimento do setor em Goiás (Comunicação/FIEG)\nA Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) está comemorando 75 anos de existência. Durante o programa Café com CBN, o Presidente da Fieg, André Rocha, destacou como a inovação e a educação são as apostas para o futuro do crescimento da indústria em Goiás.\nÉ um futuro desafiador e transformador. O mundo está cada vez mais competitivo. A economia é global. Então, nós precisamos investir na formação de mão de obra, na qualificação de mão de obra. E a educação é a base para isso. Por isso, nós estamos investindo tanto no nosso Sesi”, disse ao POPULAR.\nA Fieg e seus sistemas - Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL) - atuam na base do desenvolvimento, desde a formação de mão de obra altamente qualificada até a capacitação de líderes empresariais.