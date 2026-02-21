A perspectiva de aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC 148/2015), que prevê uma redução inicial para 40 horas de trabalho semanal a partir de 2027, chegando em 36 horas até 2031, deve ter impacto sobre a economia brasileira, projeta o empresariado. A avaliação é de que a nova legislação deveria ser precedida de aumento da produtividade do trabalhador, pois deve causar aumento de custos para as empresas, com repasse aos preços dos produtos e serviços, gerando mais inflação.\nJá a Central Única dos Trabalhadores em Goiás (CUT-GO) aponta que a produtividade não é sinônimo de quantidade de horas trabalhadas, mas uma relação entre produção e tempo, qualidade e eficiência. Uma pesquisa feita pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados revelou que 73% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1. A proposta aumenta de um para dois dias o descanso mínimo semanal e a redução da carga será de forma gradual.