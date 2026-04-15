O fim da escala 6x1 —seis dias de trabalho e um de descanso— ganhou novo capítulo após o envio do projeto de lei do governo Lula ao Congresso na noite desta terça-feira (14). A medida, que propõe redução da carga horária das atuais 44 horas para 40 horas semanais sem diminuição do salário, divide opiniões.\nDe um lado, trabalhadores, parlamentares, centrais sindicais, governo e até alguns empregadores se movimentam em defesa das mudanças na jornada, considerando-as naturais frente ao avanço da tecnologia e uma solução contra o crescente adoecimento dos trabalhadores, que pressiona a Previdência Social.\nDe outro, entidades empresariais, em especial indústria, comércio e serviços, apresentam estudos nos quais apontam prejuízos bilionários com a medida, afetando o PIB (Produto Interno Bruto) e causando desemprego em alguns setores.