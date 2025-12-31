Quem está na expectativa de se tornar bilionário vai precisar conter um pouco mais a ansiedade. Ao contrário das edições anteriores, a Mega da Virada deste ano será sorteada às 22h nesta quinta-feira (31) — em 2024, os números foram conhecidos às 20h.\nA 17ª edição da Mega da Virada prevê o pagamento de R$ 1 bilhão. O prêmio é o maior da história.\nO horário de encerramento das apostas também mudou em 2025. Elas só podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira, tanto em casas lotéricas quanto pelo site ou aplicativo de loterias da Caixa.\nA exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até às 20h30, exclusivamente pelo site ou pelo aplicativo.\nGrupo que apostou R$ 13 milhões na Mega da Virada levou dez quinas e 222 quadras em apostas do ano passado\nMega da Virada: Amigos de barbearia fazem bolão de R$ 50 mil, em Trindade