BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um dos principais frigoríficos da JBS, a unidade exportadora da empresa localizada em Mozarlândia (GO) teve os planos de qualidade reprovados por fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária devido a falhas identificadas por auditoria realizada pela União Europeia.\nConforme informações obtidas pela reportagem, técnicos europeus estiveram no Brasil em maio para avaliar o funcionamento do sistema oficial brasileiro de inspeção sanitária, conduzido pelo ministério. Frigoríficos, laboratórios e outras unidades envolvidas em controles oficiais foram visitados.\nA planta da JBS em Mozarlândia, uma das unidades visitadas, é defendida pela companhia controlada pela holding J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, como uma das principais "vitrines de exportação" de carne bovina da empresa em todo o mundo. A unidade abate cerca de 2.000 cabeças de gado por dia nas linhas de produção.