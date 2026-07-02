O Flamboyant Shopping acaba de anunciar uma nova expansão em sua estrutura, a maior desde sua inauguração, que receberá R$ 1,5 bilhão de investimentos na construção de um futuro ecossistema integrado ao atual centro de compras. O complexo multiuso, de compras, hospedagem, saúde, trabalho e lazer, tem inauguração prevista para o segundo semestre de 2029.\nMuito frequentado pelos públicos A e B, atualmente, o shopping já conta com 268 lojas, distribuídas em 62 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL). O projeto adicionará mais 37 mil metros ao atual ecossistema da marca, um incremento de 60%, com uma proposta de integração que visa redefinir a experiência dos grandes empreendimentos urbanos no Brasil, ao conectar consumo, saúde, trabalho, hospitalidade e conveniência em um único destino.