Como ser criativo e inovador em meio a mudanças aceleradas? Hugo Rodrigues, chairman no WMcCann, um dos maiores nomes da publicidade brasileira, com 20 prêmios em Cannes, indica foco. “Foco. Se preocupe com aquilo que realmente vai impactar a sua vida, seja no trabalho, na vida pessoal, seja com a sua família, seja com o seu cliente.”\nDiz ainda: “Não deixe esse tsunami de informações roubar a sua atenção, porque isso te tira do prumo e faz você muitas vezes viver cansado por não saber exatamente onde está o seu foco. Então esse é o grande antídoto para esse momento.”\nHugo Rodrigues falou no painel Inovação e você: criando oportunidades em um mercado de mudanças aceleradas, na segunda edição do Conecta Insights em Goiânia, promovido pelo Grupo Jaime Câmara (GJC) e realizado nesta quarta-feira (20). A programação teve cinco painéis com nomes de destaque no mercado, que abordaram temas como dados, cultura, neurociência, inovação e comportamento do consumidor.