Mandados são cumpridos em Goiás e mais quatro estados contra suspeitos de integrar esquema estruturado de fraude tributária no setor de grãos (Divulgação / MPGO)\nO esquema do comércio de grãos que causou uma fraude estimada em bilhões aos cofres públicos de Goiás vinha sendo monitorado pela Receita há cerca de dois anos. A investigação apontou que somente as duas principais empresas suspeitas acumulam mais de R$ 90 milhões em débitos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não recolhidos. As apurações fazem parte da Operação Safra Oculta, criada para combater os crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, conforme detalhado pelo superintendente de Fiscalização da Receita Estadual, Gustavo Henrique dos Reis Cardoso.\nNossos sistemas de malhas e também os fiscais em trânsito identificaram que essas empresas estavam emitindo o documento fiscal, destacavam o imposto e não havia o pagamento desse imposto. Identificamos a constituição de pessoas interpostas no quadro societário e que, na realidade, essa empresa não tinha capacidade e nem produção para escoar esses lucros", explicou.