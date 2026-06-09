Imagem de estoque de supermercado (Reprodução/Pixabay)\nOs funcionários de supermercados em Goiás terão reajuste de 4,5% no piso salarial, conforme a nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), firmada entre os funcionários e o setor supermercadista de Goiás, que entrou em vigor em abril deste ano. Além do reajuste no piso, a CCT prevê 5% de produtividade.\nAo POPULAR, o superintendente da Associação Goiana de Supermercados (Agos), Augusto Araújo Almeida, disse que o reajuste é justo, mas informou que a maioria dos supermercados do estado já paga acima do que está previsto na CCT.\nAchamos que os colaboradores dos supermercados merecem mesmo. No entanto, o setor aqui em Goiás paga muito mais do que o piso que está estipulado. O que hoje é praticado na maioria dos supermercados, todas as categorias que estão descritas lá, de profissionais, nós pagamos muito mais do que está lá na convenção coletiva, mesmo com esse ajuste agora”, explicou o superintendente.