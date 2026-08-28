O fundo britânico de investimentos em empresas Appian Capital diz que a exploração de terras raras no Brasil é algo que está no radar do grupo, e a ausência de um projeto no portfólio não é sinal de que novas oportunidades não estejam sendo mapeadas.\nSegundo Milson Mundim, executivo à frente da Appian no Brasil, o Ocidente ainda tem uma posição "embrionária" nas tecnologias necessárias para prosperar no setor, dominado pela China. Prova disso, ele diz, é que hoje só existe uma mina em operação hoje no Brasil, a Serra Verde, que fica em Goiás e foi recentemente adquirida por um grupo dos EUA - com recursos do Departamento de Defesa americano.\n[As terras raras] Estão no radar, sim, mas digamos que numa segunda escala de prioridade em relação aos minerais de transição e minerais básicos", afirma Mundim.