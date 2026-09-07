O bom desempenho das empresas goianas tem chamado a atenção de outras companhias e de investidores, dentro e fora do Brasil. As operações de fusão e aquisição de negócios em Goiás movimentaram mais de R$ 14,4 bilhões no primeiro semestre deste ano, alta de mais de 380% em comparação com o mesmo período de 2025, mesmo com o número de transações se mantendo estável, segundo dados de um estudo da KPMG.\nGoiás vem passando por um processo de crescimento e transformação econômica, figurando entre o Top 3 dos estados em crescimento, segundo o IBCR Banco Central e IBGE. “O estado tem apresentado uma expansão de sua economia e vem ampliando e diversificando sua base produtiva”, destaca o sócio da KPMG, Daniel Cifu. O agronegócio continua sendo um dos grandes motores da economia goiana, mas hoje existe uma realidade muito mais ampla.