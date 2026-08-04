As histórias da Rede Matogrossense de Comunicação (RMC) e da nova Rede Anhanguera acompanharam as principais etapas de desenvolvimento dos estados da região Centro-Oeste e do Tocantins. Agora, duas grandes trajetórias de sucesso da comunicação nacional se juntam para formar o maior ecossistema de comunicação com presença em 22 municípios de quatro estados.\nA credibilidade é considerada o fio condutor dos dois grupos. Em Goiás, a Rede Anhanguera está presente em Goiânia, Anápolis, Luziânia, Rio Verde, Itumbiara, Jataí, Catalão e Porangatu, e no Tocantins, em Palmas, Araguaína e Gurupi.\nNo Mato Grosso, a Rede Matogrossense de Comunicação (RMC) já está nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Aragarças, Cáceres e Primavera do Leste. Em Mato Grosso do Sul, a RMC faz parte do cotidiano das populações dos municípios de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã. A integração das duas empresas reunirá cerca de 1.700 colaboradores.