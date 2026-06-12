Goiânia sedia nesta sexta-feira (12), o Ceia Open Day by AI Brasil, das 8h às 18h, no Flamboyant Hall. Na programação, palestras, networking e showcases de projetos desenvolvidos dentro de um dos principais centros de pesquisa aplicada em inteligência artificial da América Latina, o Ceia-UFG (Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás).\nTrata-se do primeiro evento aberto ao público em geral do AI Brasil, ecossistema que conecta conteúdo, comunidade e experiências para democratizar o uso da inteligência artificial no País, em parceria com o Ceia. A proposta é desmistificar a IA e apresentar aplicações reais da ferramenta, aproximando empresas, pesquisadores, profissionais, universidades e comunidade de tecnologia em torno da construção prática da inteligência artificial.