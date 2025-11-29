O projeto do futuro Antares Polo Aeronáutico, que está sendo construído em Aparecida de Goiânia, teve um upgrade com base em estudos técnicos da empresa Infraway, especialista em obras de infraestrutura aeroportuária. As alterações prepararam o Antares para operar voos de aeronaves do porte de um Boeing 737-800 ou Airbus 320, o que o torna mais do que um projeto regional, mas um aeroporto nacional com possibilidade de se tornar internacional.\nA pista de pouso e decolagem está prevista para ser entregue no segundo semestre de 2026, e as operações aeroportuárias se iniciam em 2027. O superintendente do Antares, João Marcos Coelho Soares, informa que as obras estão focadas em sistema de terraplenagem e drenagem do sistema de pistas e pátios de aeronaves. Ele lembra que a aviação executiva vem crescendo de forma exponencial e o Brasil já ocupa o segundo lugar no ranking mundial. Mas a estrutura aeroportuária não acompanhou esta evolução da aviação no País.