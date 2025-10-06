Inscritos no CNU (Tânia Rêgo/Agência Brasil)\nO gabarito oficial da prova objetiva do CNU 2025 (Concurso Nacional Unificado) foi liberado às 10h desta segunda-feira (6). A consulta pode ser feita no portal da FGV (Fundação Getulio Vargas), banca responsável pela aplicação das provas.\nOs gabaritos de todos os tipos e blocos serão publicados na área aberta do concurso, no site da FGV, assim como os cadernos de prova. Somente a informação do tipo de prova individual estará na página do candidato.\nPara realizar corretamente a conferência do gabarito, o candidato precisa identificar o tipo de prova correspondente. Essa informação está disponível em sua inscrição na área do candidato.\nO gabarito divulgado é o preliminar, ou seja, ainda está sujeito a alterações após a análise dos recursos. O prazo para envio de recursos começa nesta terça (7) e vai até quarta (8), também pela internet.