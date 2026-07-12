A Dashndot Visualização Arquitetônica é um estúdio criativo parceiro estratégico das incorporadoras e construtoras, auxiliando desde o branding, na concepção do produto, até a entrega de projetos de arquitetura de interiores. O proprietário, o arquiteto Caio Weber, conta que o carro chefe é a visualização arquitetônica com produção de filmes 3D, plantas humanizadas e tour interativo.\n“Fazemos toda a parte gráfica para ser ferramenta de marketing e publicidade, auxiliando corretores”, explica. A empresa existe desde 2022, resultado da fusão de dois outros negócios. “Já atuávamos em Goiânia e São Paulo. Eu e meu sócio Luiz Mário nos unimos para termos mais força ao percebermos esse potencial do mercado”, lembra. A Dashndot já atendeu cerca de 300 projetos, com clientes em Goiânia, Campinas (SP), São Paulo e Rio de Janeiro. A demanda tem crescido muito e a empresa já dobrou de tamanho nos últimos anos.