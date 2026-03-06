Quase 100 ganhadores da Nota Fiscal Goiana de fevereiro ainda não resgataram o dinheiro dos prêmios. Segundo o Governo de Goiás, foram distribuídos R$ 200 mil em 158 prêmios, e 95 ganhadores não fizeram o resgate do valor ganho, totalizando R$ 93 mil.\nAinda de acordo com o Governo, são dois prêmios de R$ 10 mil, três de R$ 5 mil, 26 de R$ 1 mil e 64 de R$ 500. O sorteio da edição n° 112 aconteceu na última quinta-feira (26).\nOs contemplados têm 90 dias para realizar o resgate do prêmio, ou seja, até o dia 2 de junho. O resgate deve ser solicitado exclusivamente na área restrita do site oficial do programa, informando os dados bancários para depósito.\nGanhadores de Goiânia lideram a lista do sorteio, com 83 consumidores contemplados. O sortudo que levou o prêmio máximo de R$ 50 mil reside na capital goiana e dois dos três ganhadores do valor de R$ 10 mil também são goianienses.