Gás de cozinha (Djavan Barbosa )\nO preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o popular gás de cozinha, vai sofrer um novo reajuste em Goiás a partir desta terça-feira (31). De acordo com o Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás do estado (Sinergás-GO), o aumento deve variar entre R$ 2 e R$ 8 para o consumidor final, dependendo da distribuidora e da região do Estado. O impacto ocorre em um momento de pressão inflacionária sobre os custos operacionais, principalmente por conta do transporte.\nAo POPULAR, Zenildo Dias do Vale, presidente da (Sinergás-GO), explicou que o aumento se deve a diversos fatores, mas que o valor final é completa responsabilidade do lojista. Segundo Zenildo, o valor pode sofrer uma variação até alta dependendo da região.\nDe acordo com o representante do setor, a alta é impulsionada por dois fatores principais: o reajuste nos custos logísticos, fortemente influenciados pelo preço do diesel, e a atualização das alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado pelos estados e pelo Distrito Federal sobre vendas, transporte e comunicação (ICMS) que entraram em vigor neste ciclo de 2026.