Projeto da incorporadora BrDU Urbanismo da Fazenda Villagio (Divulgação/Fazenda Villagio)\nApós adquirir uma fazenda com mais de 3 milhões de m² em Goiânia, o empresário Gabriel Fortes, dono da incorporadora BrDU Urbanismo, tinha uma certeza: o projeto residencial que seria lançado ali não poderia reproduzir o mesmo padrão dos empreendimentos de alto padrão do principal polo do agronegócio brasileiro.\n(CORREÇÃO: A reportagem errou ao afirmar que Gabriel Fortes é cunhado de Júnior Friboi. O empresário, na realidade, é genro. A informação foi corrigida às 9h35 de 31/08.)\nO caminho encontrado foi atender uma demanda muito específica dos pecuaristas da região: criar um imenso condomínio para que os empresários pudessem reunir seus cavalos em um único local.\nLançado no primeiro semestre, o Fazenda Villagio foge do condomínio de luxo padrão com grandes áreas de lazer, quadras de tênis e beach tênis, piscinas e uma portaria imperiosa. Arriscar por um produto assim, afirma Fortes, seria como "entrar numa briga de faca onde todo mundo sai machucado".