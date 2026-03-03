A garantia de sustentabilidade econômica das instituições de saúde e do consumidor brasileiro que utiliza estes serviços está entre os principais desafios econômicos e sociais das próximas décadas. Mas isso também passa pela boa gestão do negócio, formada pelo tripé: pessoas, processos e tecnologia. Este será um dos principais temas discutidos durante o 6º Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada, que começa nesta quarta-feira (4), no Centro de Convenções da PUC Goiás.\nA saúde representa uma das maiores parcelas do orçamento das famílias goianas e dos sistemas público e privado, em um cenário de concentração de serviços hospitalares em Goiânia, envelhecimento populacional, transformação digital da medicina e mudanças na estrutura tributária brasileira, que tendem a elevar os custos para hospitais, operadoras de planos de saúde, governos e cidadãos.