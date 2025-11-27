O Upfront 2026, que destacou como a credibilidade, a emoção e a força das plataformas do Grupo Jaime Câmara (GJC) potencializam o sucesso dos parceiros comerciais, reuniu nesta quarta-feira (26) anunciantes e agências de publicidade goianas em evento exclusivo, no Melt Cozinha de Fogo. “Marca com nosso conteúdo marca” sintetiza a proposta de imersão nas novidades de programação, tendências e projetos estratégicos que podem gerar grandes resultados. Sobre esse mote, a diretora de Negócios do GJC, Cristiana Moreira, ressalta o compromisso com a relevância. “Quando a marca de um cliente está ao lado do nosso conteúdo, ela não apenas vende, mas deixa sua presença, constrói confiança e se associa a algo que faz mesmo a diferença na comunidade”, observa. Números reforçam a força da conexão e do bom conteúdo, lembrou a diretora. Dados da KIM. Instar Analytics, referentes a 2025, mostram, por exemplo, que a TV Anhanguera marcou presença em 98% dos domicílios goianienses, com liderança maior que a soma das audiências de outras emissoras e programas locais presentes em nove de cada dez domicílios da capital goiana. “Esses números mostram que somos mais que um conglomerado de mídia: somos a principal plataforma de convivência de milhões de lares. E é nesse ambiente de confiança que a sua marca prospera”, atesta Cristiana. Conforme apresentado no Upfront 2026, a expertise para ampliar a conexão com o público envolve diferentes veículos - TV, rádio, jornal ou digital. A proposta de parcerias para o próximo ano envolve conteúdos que geram conexão, seja no jornalismo, no esporte ou no entretenimento, com o lançamento feito durante o evento do Book de Projetos 2026, um portfólio de soluções criado para a convergência total entre plataformas. “Acreditamos que, para gerar um impacto duradouro, a comunicação precisa ser integrada e eficiente. Nossos projetos são desenhados para a convergência, ativando o poder de todo o nosso ecossistema de veículos, seja na TV, no digital, na rádio ou no impresso. É assim que entregamos essa experiência 360º para o consumidor”, afirma Cristiana. No portfólio estão desde eventos já consolidados, que são parte da história de Goiás, até formatos inovadores, em diversos segmentos, esportivo, empresarial, de saúde e cultural. Entre eles, a Caminhada Ecológica, o Circuito Mulher, o Rally da Mulher e a Meia Maratona de Goiânia. Ainda, o Great Place to Work, o Pop List e o Executiva no Palco. oportunidades No evento, foi ressaltada a credibilidade do jornalismo dos veículos do GJC ao noticiar para os mais de 7 milhões de goianos os fatos, com produção séria e responsável de conteúdo. O próximo ano é de eleições, e as equipes de jornalismo estão mobilizadas para noticiar o que acontece nos bastidores, trazer análises, apresentar e discutir propostas dos candidatos em sabatinas e debates, apresentar pesquisas que indicam as tendências do eleitor. No esporte, vem aí a Copa do Mundo e além dessa paixão nacional, a Fórmula 1 vai voltar a ser transmitida em formato inédito. Têm ainda os campeonatos locais, o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão Feminino. O que Goiás tem de bom também é notícia, nas artes, cultura, culinária, entretenimento, histórias de vida e de sucesso, de empreendedorismo, que merecem ser contadas e celebradas, o que fortalece a conexão com o público. Conexão que pode ganhar ainda mais impulso com as redes sociais e a equipe de branded content. “Nós falamos sobre a marca que emociona com o esporte, a marca que inova com o entretenimento e a marca que faz a diferença com o nosso jornalismo. Agora, todas essas potências se unem nesse portfólio de soluções”, discorreu a gerente Comercial Multiplataforma, Kamilla Porto. Kamilla definiu o Upfront como o espaço ideal para o mercado conhecer o vasto leque de soluções criativas que integram as marcas diretamente ao conteúdo do GJC. “São ações desenhadas para transformar a mensagem do anunciante em influência, experiência e engajamento contínuo com quem consome o produto”, comentou Kamilla. O Upfront 2026 foi criado como uma oportunidade estratégica para agências e anunciantes planejarem o próximo ano com antecedência, garantindo que suas marcas estejam presentes nos momentos de maior atenção e engajamento do público, esclareceu ainda a gerente Comercial Multiplataforma.