-VÍDEO: Goiana conquista prêmio nos Estados Unidos ao superar projetos de gigantes como Adobe e HubSp (1.3413038)\nA goiana Maria Eduarda Vieira, conhecida como Duda Vieira, conquistou o topo do cenário internacional de negócios ao vencer a 7ª edição anual do CMX Community Industry Awards 2026, realizada na Califórnia, Estados Unidos, no dia 1ª de maio deste ano, segundo confirmado pela organização do evento ao POPULAR. À frente da Comunidade CEO Digital, a empreendedora recebeu o prêmio máximo na categoria Growth Marketing Community (Comunidade de Marketing de Crescimento), desbancando projetos de multinacionais da tecnologia, como Adobe e HubSpot.\nEm vídeo publicado nas redes sociais, Duda relembrou o início do projeto, criado dentro do próprio quarto em 2020, durante o isolamento da pandemia de Covid-19.