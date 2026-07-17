A Prefeitura de Goianésia sancionou a Lei Complementar nº 4.231/2026, que altera o Código de Posturas e estabelece novas regras para o funcionamento do comércio aos domingos e feriados no município. A mudança já está em vigor desde a última quarta-feira (15).\nA proposta apresentada pelo prefeito Renato de Castro (UB) foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Goianésia na semana passada, sob a justificativa de garantir o descanso a trabalhadores do setor supermercadista.\nAo POPULAR a Associação Goiana de Supermercados (Agos) disse, por meio de nota, que acompanhou as audiências públicas realizadas em Goianésia e verificou que os supermercadistas do município, inclusive empresas filiadas à entidade, manifestaram concordância com a proposta aprovada. Por isso, respeita a decisão tomada fruto do diálogo entre o Poder Público, o setor produtivo e a comunidade (confira a nota na íntegra ao final da matéria).