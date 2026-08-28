Goiânia ficou em 68º lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) nesta quinta-feira (27). A capital avançou 27 posições na comparação com o levantamento publicado no ano passado.\nO estudo mostra que o melhor resultado de Goiânia é no indicador Qualidade da Educação. Embora a cidade tenha recuado cinco posições em relação ao ano passado, ficou em 27º lugar entre os 423 municípios da amostra. Dentro desta área, no item Acesso à Educação, Goiânia está na 182ª posição e subiu 16 em relação a 2025.\nPor outro lado, o pior resultado de Goiânia é em Acesso à Saúde, em que a capital figura em 313º lugar. Apesar disso, houve avanço de 39 posições na comparação com o estudo anterior. O indicador considera dados de cobertura de atenção primária, saúde suplementar e vacinal, além de atendimento pré-natal. No item de Qualidade da Saúde, Goiânia está no 167º lugar e caiu seis posições.