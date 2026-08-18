Goiânia caminha a passos largos para se tornar o 3º maior polo de aviação agrícola do País, ultrapassando São Paulo, em breve. Este grande potencial no setor foi um dos motivos que levaram a capital a sediar o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil (Congresso Avag) 2026, que começa nesta terça-feira (19) e vai até quinta-feira (21), no Condomínio Aeronáutico Liberty, em Goianápolis.\nPromovido pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), o evento é uma mostra de aeronaves, tecnologias, equipamentos e serviços de toda a cadeia da aviação. O encontro reunirá os principais atores da cadeia, que conecta tecnologia, inovação, segurança operacional e produção de alimentos e sustentabilidade no campo.\nO Avag 2026 será voltado a empresários, pilotos, engenheiros agrônomos, pesquisadores, estudantes e outros profissionais do setor, além de representantes de órgãos governamentais e entidades do agro e da aviação. Serão 200 expositores, de vários países, como as fabricantes norte-americanas de aeronaves Thrush e Air Tractor, além se representantes das indústrias de drones, inclusive o avião autônomo Pyka.