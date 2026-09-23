O mercado imobiliário de Goiânia e Aparecida vendeu 7.219 unidades residenciais no primeiro semestre deste ano, um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano passado, índice quase oito vezes maior que a média nacional, de 5,4%. Goiânia foi a quarta capital que mais vendeu imóveis no período.\nA venda de unidades enquadradas no programa Minha Casa Minha Vida, com a entrada de novas regras, cresceu 83%, mas a lentidão nos processos de aprovação de projetos da Prefeitura mantêm o déficit para esta faixa alto, principalmente no caso de habitações de interesse social (HIS).\nO balanço semestral do setor, divulgadonesta terça-feira (22) pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), mostra que as incorporadoras lançaram 35% mais imóveis verticais, um ritmo menor que o de vendas. Com isso, o estoque de unidades disponíveis caiu 5,7%, o que ajudou a pressionar o preço médio do metro quadrado, que subiu 7,4%em relação ao primeiro semestre de 2025. Para o diretor de Pesquisas e Estatísticas da Ademi-GO, Credson Batista, estes números são mais impactantes em um cenário de juros elevados.