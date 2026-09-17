O mercado goiano está prestes a ganhar uma rota de entregas delivery de comida feita por drone. A estimativa foi feita pelo vice-presidente de Logística do iFood, Arnaldo Bertolaccini, durante a terceira edição do iFood Move, maior evento do ecossistema da plataforma na América Latina, que começou nesta quarta-feira (16), em São Paulo. Somente em 2026, a empresa pretende investir R$ 24 bilhões no Brasil, um incremento de 41% em relação ao ano passado, o que inclui a expansão de tecnologias, como a Inteligência Artificial (IA) e a oferta de novos serviços.\nO objetivo, segundo o CEO do iFood, Diegno Barreto, é sempre melhorar a experiência de empresas e consumidores. “Sempre buscamos destravar demandas por meio de novas tecnologias”, destacou. As entregas por drones visam facilitar a logística no caso de demandas mais difíceis de serem resolvidas pelos entregadores. Ele lembra que a plataforma está há 15 anos no País e, em 2019, tinha a convicção de chegar à grande maioria das casas. De lá pra cá, já são 450 mil restaurantes e 600 mil entregadores parceiros.