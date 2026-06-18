O reajuste salarial de 5,4% para os profissionais do Magistério Público Municipal de Goiânia foi oficializado em publicação no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (17). A medida, aprovada pela Câmara Municipal no fim de maio e sancionada pelo prefeito Sandro Mabel, tem como objetivo adequar os vencimentos da categoria ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério da Educação Básica de 2026.\nA atualização beneficia os servidores dos cargos previstos na Lei nº 7.997/2000. Além do salário-base, o índice também será aplicado a benefícios como a Gratificação de Regência de Classe, o Auxílio-Locomoção e a Gratificação pelo Exercício de Atividades de Pesquisa, Capacitação e Técnico-Educacionais Especializadas.\nA proposta começou a tramitar na Câmara Municipal em 28 de maio e foi aprovada em primeiro turno por unanimidade. Durante a discussão, a prefeitura defendeu o reajuste como uma medida necessária para adequar os salários da rede municipal ao piso nacional do magistério. O projeto seguiu para análise das comissões e posterior votação definitiva antes de ser sancionado pelo Executivo.