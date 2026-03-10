Goiânia receberá nesta semana um evento nacional e gratuito para discutir os efeitos da reforma tributária no país. O Congresso Brasileiro de Direito Econômico, Financeiro e Tributário será realizado nos dias 12 e 13 de março na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), no Park Lozandes. Haverá mais de 60 palestrantes, entre eles o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.\nOs interessados precisam confirmar a participação pela internet, por meio do site Pensa Brasil. Ao acessar o portal, a pessoa deve clicar na opção “Inscreva-se”, no menu superior. Também é possível conferir a programação do congresso, que começará às 8h. O tema deste ano é "Reforma Tributária e os novos contornos do sistema tributário brasileiro".