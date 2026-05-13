Goiânia foi a capital brasileira que registrou o maior índice de inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A alta de 1,12% foi puxada, principalmente, pelos reajustes nos preços dos combustíveis e de vários alimentos, que pressionaram o custo de vida do goianiense no último mês, já com impactos da guerra no Oriente Médio. Com o resultado de abril, a capital já registra uma inflação acumulada de 5,01% nos últimos 12 meses, acima do índice nacional de 4,39%.\nO grupo de transportes foi o que mais contribuiu para a inflação do mês em Goiânia. No geral, os combustíveis ficaram 5,8% mais caros, com os reajustes nos preços do etanol, da gasolina e do óleo diesel, que acabaram se refletindo nas altas dos preços dos alimentos, por conta do custo do frete. O economista e superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, lembra que os aumentos vieram depois de uma queda dos preços no mês de março, quando os postos alegaram a realização de promoções.