A área urbanizada de Goiás cresceu 6,5% entre 2019 e 2022, quando o estado possuía 2.080,2 quilômetros quadrados de áreas urbanizadas, a maior extensão entre os estados do Centro-Oeste. É o que mostra o estudo Áreas Urbanizadas do Brasil 2022, divulgado nesta terça-feira (18), pelo IBGE. Goiás também é o quinto estado brasileiro com maior área de loteamentos vazios e Goiânia já tem a quinta maior área urbanizada do Brasil.\nDe acordo com o IBGE, as áreas urbanizadas no estado eram compostas, principalmente, por construções residenciais, comerciais e industriais. Outros 179,4 quilômetros quadrados eram classificados como loteamentos vazios (7,6%), áreas parceladas cujas vias já podem ser identificadas nas imagens de satélite, mas que ainda possuem poucas ou nenhuma construção.\nOs Outros Equipamentos Urbanos (2,9%) somavam 68,1 quilômetros quadrados em Goiás. A categoria inclui estabelecimentos não residenciais associados ao modo de vida urbano, como universidades, aeroportos, indústrias, presídios, shopping centers e estações de geração de energia. A pesquisa também mostrou que Planaltina é o terceiro município brasileiro com maior de loteamentos vazios (21,96 quilômetros quadrados), com atrás apenas de Vitória da Conquista (BA) e Mossoró (RN).