A Goiâniacal, considerada a maior feira do varejo no Centro-Oeste, começa neste domingo (8) e segue até a próxima quinta-feira (12). Destinado exclusivamente aos lojistas, o evento será realizado no Centro de Convenções de Goiânia e deve movimentar cerca de R$ 250 milhões em negócios. A participação é gratuita.\nEsta será a 22ª edição da Goiâniacal e, entre os destaques, estão os lançamentos do Inverno 26. O ambiente será ocupado por mais de 700 marcas de diferentes segmentos. Alguns deles são: calçados, confecção, cama, mesa e banho, relógios, perfumaria, acessórios esportivos, bolsas, mochilas, malas, brinquedos, sistemas e ciclismo.\nEmpresas devem investir e esperam faturar mais em 2026, diz pesquisa\nEmpreendimentos que unem turismo e cultura são destaques no 'PEGN'\nSaga Malls retoma gestão do Aparecida Shopping