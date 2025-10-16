O Prêmio Pop List, realizado pelo POPULAR, chega a sua 33° edição para dar destaque às marcas que inovam, investem e colocam o consumidor no centro de sua jornada. O anúncio dos escolhidos em 48 segmentos da maior pesquisa de Share of Mind de Goiás será nesta quinta-feira (15), no espaço Memoratto.\nO prêmio, considerado o mais importante do gênero no estado, atesta o reconhecimento e a influência das marcas na mente do público. Em parceria com o Instituto Verus Assessoria e Pesquisa, o Pop List Goiânia realizou uma pesquisa abrangente em segmentos diferentes, mergulhando nas preferências do consumidor goianiense.\nO estudo realizado em julho deste ano mediu o grau de fixação na mente do consumidor de produtos e empresas em uma variedade de setores, desde gastronomia a produtos, saúde, comércio geral, educação e muito mais.