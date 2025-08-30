Com a chegada de novas marcas ao mercado, o motorista goiano está aderindo mais ao veículo eletrificado, de modelos 100% elétricos ou híbridos. De janeiro a julho deste ano, 4.362 destes carros foram vendidos em Goiás, 47% mais que no mesmo período do ano passado, o que fez com que a frota de eletrificados atingisse 17.511 unidades no estado, a oitava maior entre os estados brasileiros.\nEm 2020, os veículos eletrificados respondiam por 1% dos emplacamentos de veículos novos no Brasil, participação que saltou para 7,5% em 2024, quando as vendas cresceram 89% em relação ao ano anterior, e para 8,5% em 2025, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).\nThiago Sugahara, vice-presidente da ABVE, lembra que, ao longo dos anos, a oferta de veículos eletrificados cresceu no Brasil com a chegada de novas montadoras que passaram a oferecer veículos híbridos e elétricos cada vez mais acessíveis. Em 2020, o carro elétrico mais acessível no mercado automotivo brasileiro custava quase cinco vezes mais que um a combustão: a partir de R$ 160 mil, contra R$ 35 mil do convencional. Atualmente, o elétrico mais barato parte de R$ 100 mil e o carro a combustão mais acessível custa R$ 70 mil.