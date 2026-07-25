Os goianos estão investindo mais na bolsa de valores. Atualmente, são 156 mil pessoas com algum tipo de investimento, que juntos totalizam R$ 7,28 bilhões. Porém esse público ainda tem resistência em deixar o perfil conservador, segundo analistas.\nNas últimas décadas, comprar um imóvel ou uma propriedade rural era o principal foco de investimento no estado. O conceito de que quem compra terra não erra ainda é forte, mas começou a ter algumas evoluções.\nEu gosto de falar que o goiano é empreendedor por natureza. Então, eu acho que a característica do goiano é buscar novos negócios, é sempre buscar como ele vai gerar valor durante muito tempo. Ele teve um perfil muito conservador, voltado à fazenda, agronegócio, muitas vezes mercado imobiliário. Então, o mercado financeiro é algo que é relativamente novo”, disse Marco Loureiro, líder regional da XP Investimentos no Centro-oeste.